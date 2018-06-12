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Частный дом сгорел в селе Сахалинской области
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Частный дом сгорел в селе Сахалинской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пожар произошел в частном доме в селе Вторая Падь Корсаковского городского округа Сахалинской области. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру» со ссылкой на областное ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании пришло диспетчеру пожарной охраны Корсаковского гарнизона днем 11 июня. Спасатели прибыли на место происшествия через 10 минут. К этому времени воспламенился весь дом. Появилась угроза перехода огня на соседнее здание.
Пожарные локализовали очаг воспламенения и полностью ликвидировали огонь спустя 50 минут. Пожар тушили восемь человек и две единицы техники. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
Этой ночью случилось два возгорания в Хакасии. Оба пожара зарегистрированы в Абакане. Произошло воспламенение около частного дома, и загорелась времянка жилого здания. Оба очага возгорания удалось потушить.
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