Ливень в Тбилиси превратил дороги в реки

Сильный ливень и шквалистый ветер обрушились на Тбилиси , сообщает «МИР 24».

Стихия накрыла грузинскую столицу накануне вечером. Дороги мгновенно превратились в реки, что серьезно осложнило движение.

По данным местных СМИ, затопило одну из станций метро. Вода заполнила и подвалы жилых домов. Причиной подтопления местные жители называют отсутствие в Тбилиси ливненых стоков.

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и гроза ожидаются во вторник и в Москве . Столбики термометров поднимутся до 25 градусов, сообщает Гидрометцентр.

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