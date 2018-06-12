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Ливень в Тбилиси превратил дороги в реки
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Ливень в Тбилиси превратил дороги в реки 

Мир24 2 часа назад
Сильный ливень и шквалистый ветер обрушились на Тбилиси, сообщает «МИР 24».
Стихия накрыла грузинскую столицу накануне вечером. Дороги мгновенно превратились в реки, что серьезно осложнило движение.
По данным местных СМИ, затопило одну из станций метро. Вода заполнила и подвалы жилых домов. Причиной подтопления местные жители называют отсутствие в Тбилиси ливненых стоков.
Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и гроза ожидаются во вторник и в Москве. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов, сообщает Гидрометцентр.
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