CNN нашел на спорном острове китайские ПВО

На одном из Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море появились комплексы ПВО Китая , передает телекомпания CNN со ссылкой на анализ спутниковых фотографий, проведенный экспертами компании ImageSat International.

Сообщается, что комплексы ПВО установлены на острове Вуди (Юнсиндао). Как отмечает CNN, данное вооружение ранее уже размещалось на этом острове, но спустя некоторое время было вывезено. В этой связи эксперт американской исследовательской компании Rand Corporation Тимоти Хит отметил, что системы время от времени нуждаются в техническом обслуживании и ремонте на территории материкового Китая.