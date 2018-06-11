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CNN нашел на спорном острове китайские ПВО
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CNN нашел на спорном острове китайские ПВО 

Вести.Ru 48 минут назад
На одном из Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море появились комплексы ПВО Китая, передает телекомпания CNN со ссылкой на анализ спутниковых фотографий, проведенный экспертами компании ImageSat International.
Сообщается, что комплексы ПВО установлены на острове Вуди (Юнсиндао). Как отмечает CNN, данное вооружение ранее уже размещалось на этом острове, но спустя некоторое время было вывезено. В этой связи эксперт американской исследовательской компании Rand Corporation Тимоти Хит отметил, что системы время от времени нуждаются в техническом обслуживании и ремонте на территории материкового Китая.
Парасельские острова (острова Сиша) являются предметом многолетних споров КНР с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами. Страны не могут урегулировать вопрос о территориальной принадлежности данных островов.
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