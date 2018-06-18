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В Ярославле задержали двух поджигателей машин
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В Ярославле задержали двух поджигателей машин 

АиФ 20 минут назад
Фото: АиФ
В Ярославле задержали двух предпринимателей, которые подожгли машину знакомого из-за денежного долга. Огонь зацепил еще два рядом стоящих автомобиля.
Об этом сообщает издание 76.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчины попали на видео с камер наблюдения. Проходя мимо, они облили бензином припаркованную на Волгоградской улице машину и подожгли её.
Владелец авто задолжал предпринимателям крупную сумму — 500 млн рублей. Он не собирался отдавать деньги, поэтому мужчины решили его «наказать». Подозревамые сожалеют, что огнем зацепило рядом стоящие машины. Они хотят полностью возместить ущерб.
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