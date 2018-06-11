Пять человек спасли при пожаре в квартире на юге Москвы

В квартире на улице Красного Маяка в столице произошел пожар, в ходе тушения возгорания спасли пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник в 14:29 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красного Маяка, 13, корпус 2.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли и приступили к тушению загорания в квартире на первом этаже. В ходе тушения спасены пять человек», — говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям в 14:49 пожар был ликвидирован на площади 8 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.