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Из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы спасли 4 человек
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Из загоревшегося дома на юго-востоке Москвы спасли 4 человек 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Кроме того из дома эвакуировали более 100 жителей.
В понедельник, 11 июня, на юго-востоке Москвы на 5-м этаже жилого дома загорелась квартира. Об этом «ВМ» рассказали в оперативной дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве.
В ряде СМИ появилась информация о том, что причиной пожара якобы стал взрыв бытового газа. В ведомстве эту информацию не подтвердили.
— У нас нет подтверждений о взрыве бытового газа. Пожарные расчеты, прибывшие на место сообщили диспетчерам о пожаре, заявили в пресс-службе МЧС.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что пожар в 13:56 удалось полностью ликвидировать. Его площадь составила 40 квадратных метров.
— Так же в ходе тушения были спасены четыре человека. Информация проходила об одном пострадавшем. Все детали происшествия уточняются, — добавили в ведомстве.
Возгорание произошло по адресу: Южнопортовый район, 1-я Дубровская улица, дом № 14, корпус 1.
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