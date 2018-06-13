Успели за полтора года: дорожники завершили первый этап реконструкции Южного подъезда к Ростову

Расширили полосы, построили новый мост, установили барьеры и уличные фонари. В Упрдоре « Москва Волгоград » отчитались об успешном завершении первого этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову.

Как сообщили в ведомстве, на участке со второго по четвертый километр проезжую часть расширили до шести-восьми полос. Транспортную развязку на втором километре полностью реконструировали: разобрали старый четырехполосный мост и возвели новый, шестиполосный. Также установили две новые двухполосные эстакады со стороны Темерницкого моста.

На четвертом километре трассы, прямо над дорогой, построена новая разворотная эстакада. Установлены металлические барьеры для избежания лобового столкновения, на всем участке трассы оборудованы уличные фонари.

Работы по реконструкции велись с опережением графика

По словам пресс-службы Упрдора, работы завершены с опережением графика и в кратчайший срок — полтора года.