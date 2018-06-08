На Алтае в зону второй волны паводка могут попасть около 38 тыс. человек

"В зону второй волны паводка могут попасть 128 населенных пунктов в 24 муниципальных образованиях. Это 13 тыс. домов, в которых проживают порядка 38 тыс. человек. Особые опасения вызывают поселок Затон в пригороде Барнаула, Чарышский и Краснощековской районы", — сказал Мещеряков на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам руководителя Алтайского ЦГМС (центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — прим. ТАСС) Александра Люцигера, пока паводковая ситуация развивается стабильно, рост уровня воды на реках края небольшой, но вторая декада июня может стать проблемной. Он отметил, что вторая волна половодья формируется в горах Алтая . Только третьего июня — на 17 дней после среднемноголетних сроков — на высокогорной метеостанции «Каратюрек» был зафиксирован переход через отметку ноль градусов.

"На сегодня приточность в Катунь и Бию небольшая, плюс есть, но 10-12 см по высокогорью. На Оби пиковые значения будут достигнуты во второй декаде июня, в ближайшие трое— четверо суток в районе Барнаула уровень приблизится к критическому в поселке Затон, но много воды берет пойма, есть надежда, что не приблизится", — добавил Люцигер.

Ранее сообщалось, что весной на Алтае в зону подтоплений попали 38 муниципальных образований. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. В регионе с 27 марта по 23 апреля действовал режим ЧС.