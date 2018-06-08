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На Алтае в зону второй волны паводка могут попасть около 38 тыс. человек
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На Алтае в зону второй волны паводка могут попасть около 38 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Около 38 тыс. человек в 128 населенных пунктах могут попасть в зону второй волны паводка в Алтайском крае, которая ожидается во второй декаде июня, сообщил в пятницу врио зампредседателя правительства региона Виктор Мещеряков.
"В зону второй волны паводка могут попасть 128 населенных пунктов в 24 муниципальных образованиях. Это 13 тыс. домов, в которых проживают порядка 38 тыс. человек. Особые опасения вызывают поселок Затон в пригороде Барнаула, Чарышский и Краснощековской районы", — сказал Мещеряков на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По словам руководителя Алтайского ЦГМС (центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — прим. ТАСС) Александра Люцигера, пока паводковая ситуация развивается стабильно, рост уровня воды на реках края небольшой, но вторая декада июня может стать проблемной. Он отметил, что вторая волна половодья формируется в горах Алтая. Только третьего июня — на 17 дней после среднемноголетних сроков — на высокогорной метеостанции «Каратюрек» был зафиксирован переход через отметку ноль градусов.
"На сегодня приточность в Катунь и Бию небольшая, плюс есть, но 10-12 см по высокогорью. На Оби пиковые значения будут достигнуты во второй декаде июня, в ближайшие трое— четверо суток в районе Барнаула уровень приблизится к критическому в поселке Затон, но много воды берет пойма, есть надежда, что не приблизится", — добавил Люцигер.
Ранее сообщалось, что весной на Алтае в зону подтоплений попали 38 муниципальных образований. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. В регионе с 27 марта по 23 апреля действовал режим ЧС.
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