Вайоминг накрыло «завораживающим» торнадо

В американском штате Вайоминг по малонаселенной территории прошелся внушительной силы торнадо. Скорость ветра внутри смерча достигала порядка 240 километров в час, а его диаметр составил свыше 500 метров, сообщил Daily Mail.
Торнадо возник к северу от Ларами около 17:45 вечера 7 июня. Огромных размеров воронку местные жители наблюдали около 30 минут. Она преодолела расстояние порядка 20 километров, однако двигалась очень медленно.
Tornado 🌪 June 6,2018 by James Hammet in Larmie, Wyoming https://t.co/YWnWBGR95m pic.twitter.com/im6uonZkr6— Domenico Calia (@CaliaDomenico) 7 июня 2018 г.
По словам одного из очевидцев Аарона Вооса, ему даже удалось заснять смерч на видео. Он предупредил семью о надвигающемся урагане, посоветовав родным спрятаться.
«Торнадо двигался так медленно, что у жены и сына было много времени, чтобы встретить меня недалеко от дома, не запираясь в подвале преждевременно», — рассказал мужчина.
В национальной службе погоды в Шайенне тем не менее предупредили население о необходимости спрятаться.
WOW — Check out this incredible video of a tornado that touched down near several homes in Laramie, Wyoming. Some houses were damaged, but thankfully no one was injured!
MORE: https://t.co/e6OkKZoBZm pic.twitter.com/GLCPrexscr— WSVN 7 News (@wsvn) 7 июня 2018 г.
«Торнадо к северу от Ларами находится все еще на земле. Как бы красиво это ни выглядело, мы просим вас укрыться. Не стоит наблюдать за происходящим, снимать видео или делать фото», — подчеркнули специалисты.
Однако и семья Вооса, и некоторые соседи смотрели за передвижением смерча и за тем, как он уходил в горы.
«Мы живем на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря, поэтому такие явления, как торнадо, случаются здесь редко. Мы стали свидетелями многих штормов и сильных гроз, но подобный смерч наблюдаем впервые. Надеюсь, это первый и последний», — сказал американец.
По данным управления шерифа округа Олбани торнадо повредил некоторые дома, ограждения и линии электропередач. Пострадавших среди населения нет.
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