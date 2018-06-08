Медлительная напасть: Вайоминг накрыло «завораживающим» торнадо

В американском штате Вайоминг по малонаселенной территории прошелся внушительной силы торнадо. Скорость ветра внутри смерча достигала порядка 240 километров в час, а его диаметр составил свыше 500 метров, сообщил Daily Mail.

Торнадо возник к северу от Ларами около 17:45 вечера 7 июня. Огромных размеров воронку местные жители наблюдали около 30 минут. Она преодолела расстояние порядка 20 километров, однако двигалась очень медленно.

По словам одного из очевидцев Аарона Вооса, ему даже удалось заснять смерч на видео. Он предупредил семью о надвигающемся урагане, посоветовав родным спрятаться.

«Торнадо двигался так медленно, что у жены и сына было много времени, чтобы встретить меня недалеко от дома, не запираясь в подвале преждевременно», — рассказал мужчина.

В национальной службе погоды в Шайенне тем не менее предупредили население о необходимости спрятаться.

«Торнадо к северу от Ларами находится все еще на земле. Как бы красиво это ни выглядело, мы просим вас укрыться. Не стоит наблюдать за происходящим, снимать видео или делать фото», — подчеркнули специалисты.

Однако и семья Вооса, и некоторые соседи смотрели за передвижением смерча и за тем, как он уходил в горы.

«Мы живем на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря, поэтому такие явления, как торнадо, случаются здесь редко. Мы стали свидетелями многих штормов и сильных гроз, но подобный смерч наблюдаем впервые. Надеюсь, это первый и последний», — сказал американец.

По данным управления шерифа округа Олбани торнадо повредил некоторые дома, ограждения и линии электропередач. Пострадавших среди населения нет.

Под Нижним Новгородом сильным порывом ветра сорвало крышу с пятиэтажного дома. Кровля упала на припаркованные рядом со зданием автомобили, завалив четыре машины.