Сотрудники международного аэропорта Челябинск почтили память членов членов

Работники международного челябинского аэропорта 7 июня посетили памятник, погибшим коллегам в поселке Рощино Сосновского района и почтили их память. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

«Десять лет назад, 26 мая 2008 года, в поле рядом с посёлком Рощино под Челябинском упал грузовой Ан-12. Трагедия унесла жизни девяти членов экипажа, которые до последнего делали всё, чтобы увести терпящее бедствие воздушное судно от населённых пунктов. Возложить цветы и навести порядок на месте крушения воздушного судна, унесшего жизни наших коллег уже стало традицией для сотрудников челябинского авиапредприятия. Но прийти к памятнику в день трагедии 26 мая нам помешала погода», прокомментировала ситуацию пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова