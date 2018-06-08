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Сотрудники международного аэропорта Челябинск почтили память членов членов
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Сотрудники международного аэропорта Челябинск почтили память членов членов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Работники международного челябинского аэропорта 7 июня посетили памятник, погибшим коллегам в поселке Рощино Сосновского района и почтили их память. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.
«Десять лет назад, 26 мая 2008 года, в поле рядом с посёлком Рощино под Челябинском упал грузовой Ан-12. Трагедия унесла жизни девяти членов экипажа, которые до последнего делали всё, чтобы увести терпящее бедствие воздушное судно от населённых пунктов. Возложить цветы и навести порядок на месте крушения воздушного судна, унесшего жизни наших коллег уже стало традицией для сотрудников челябинского авиапредприятия. Но прийти к памятнику в день трагедии 26 мая нам помешала погода», прокомментировала ситуацию пресс-секретарь аэропорта Елена Светлова.
Напомним, хронику тех событий. 26 мая 2008 года Ан-12 авиакомпании «Московия» прибыл в аэропорт Челябинск из московского Быково и после небольшого перерыва отправился в Пермь. Спустя минуту после взлёта командир авиасудна запросил у диспетчера разрешение на возвращение. Но до посадочной полосы самолёт не долетел, упав в 11 километрах от аэропорта — в распаханном поле возле поселка Рощино в Сосновском районе. Семь членов экипажа и два сопровождавших их техника в результате крушения погибли.
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