Спасти океан: миссия выполнима?

По инициативе ООН с 2009 года 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Эта дата призвана напомнить о значении океанов для жизни на Земле. Главные враги океана — загрязнение, изменение климата, чрезмерный вылов рыбы. К 2050 году вес пластика, сбрасываемого в океан, превысит биомассу рыбы в нем. Глобальное потепление грозит подъемом уровня океана на 1,2-1,8 метра уже к концу века. По данным ООН, к 2050 году кислотность мирового океана может вырасти на 150%. К 2100-му из-за роста кислотности воды погибнут около 70% кораллов. Исчезновение кораллов приведет к исчезновению большинства видов промысловых рыб. Экологи говорят, что сохранить кораллы можно лишь резко сократив выбросы углекислого газа. 61% мировых рыбных ресурсов находится на пределе возможностей восстановления, 29% видов промысловых видов рыб уже находятся на грани исчезновения.

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Чем грозит дальнейшее загрязнение мирового океана, в студии телеканала «МИР 24» рассказал эколог Максим Токарев

— В каком состоянии сейчас находится мировой океан?

Максим Токарев: Не в идеальном, но и в не катастрофическом. Но с каждым годом состояние вод в океане ухудшается. Это связано с загрязнением мусором, нефтяными продуктами и сточными водами. — Если все оставить, как есть, чем это грозит?

Максим Токарев: Ситуация будет ухудшаться. Надо бороться не с последствиями, а с причиной. Сейчас создают водные национальные парки в океане, чтобы способствовать его защите. Но этого мало. Надо строить перерабатывающие заводы. — В каких уголках планеты мировой океан наиболее загрязнен?

Максим Токарев: Совсем беда в районе, где проходит Гольфстрим. Из-за аварии на нефтяной платформе в Мексике , нефтяная пленка покрыла большую площадь поверхности океана и из-за этого даже едва не изменилось течение Гольфстрим. В Тихом океане есть гигантский остров из мусора. Его площадь достигает 1,7 млн квадратных километров, а глубина доходит до 20 метров. Причем мусор в океан попадает не столько с судов, сколько с береговой линии. Население занимает три четверти прибрежной зоны, поэтому человеческий фактор колоссально влияет на загрязнение океана.

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