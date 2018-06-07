Долететь за 60 секунд: полёт из Владивостока в Хабаровск уместили в минуту 

Но в действительности придется лететь полтора часа.
Видео, на котором запечатлен полет из Владивостока в Хабаровск на реактивном самолете, опубликовал пользователь «Инстаграма» alexthunder_vvo. «Из Владивостока в Хабаровск за 60 секунд», — говорится в описании ролика.
Для справки, расстояние между Владивостоком и Хабаровском составляет около 760 км. На поезде из краевого центра Приморья в дальневосточную столицу можно добраться за 13 часов, на самолете — примерно за 1 час 20 минут.
Публикация от Alexthunder (@alexthunder_vvo)
6 Июн 2018 в 9:02 PDT