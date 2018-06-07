Ещё
Долететь за 60 секунд: полёт из Владивостока в Хабаровск уместили в минуту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долететь за 60 секунд: полёт из Владивостока в Хабаровск уместили в минуту 

Prim.News 55 минут назад
Но в действительности придется лететь полтора часа.
Видео, на котором запечатлен полет из Владивостока в Хабаровск на реактивном самолете, опубликовал пользователь «Инстаграма» alexthunder_vvo. «Из Владивостока в Хабаровск за 60 секунд», — говорится в описании ролика.
Для справки, расстояние между Владивостоком и Хабаровском составляет около 760 км. На поезде из краевого центра Приморья в дальневосточную столицу можно добраться за 13 часов, на самолете — примерно за 1 час 20 минут.
Публикация от Alexthunder (@alexthunder_vvo)
6 Июн 2018 в 9:02 PDT
Prim.News: последние новости
В Приморье загоревшуюся комнату в частном доме тушили час На строительство станции очистки воды Пушкинского месторождения в Приморье выделили более 607 млн рублей Народный путеводитель для пеших туристов «ИдиЛесом» запустили в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза Путина Киеву, «чудеса» для россиян и другие события дня62
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад224
Правительство определилось с пенсионным возрастом115
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой610
Лазарева призналась в неизлечимой болезни64
Видео
04:19
Макрон осадил Трампа
В мире
03:40
Правительство определилось с пенсионным возрастом
Личный счет
01:40
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
Политика
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
01:30
Умер Виктор Толмачев
Общество Наука
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
00:46
«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой
Шоу-бизнес
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
01:01
Украина закрыла часть еще одного моря
Войска Армия
09:55
«Газпром» отказался платить Украине
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение