Долететь за 60 секунд: полёт из Владивостока в Хабаровск уместили в минуту

Но в действительности придется лететь полтора часа.

Видео, на котором запечатлен полет из Владивостока Хабаровск на реактивном самолете, опубликовал пользователь «Инстаграма» alexthunder_vvo. «Из Владивостока в Хабаровск за 60 секунд», — говорится в описании ролика.

Для справки, расстояние между Владивостоком и Хабаровском составляет около 760 км. На поезде из краевого центра Приморья в дальневосточную столицу можно добраться за 13 часов, на самолете — примерно за 1 час 20 минут.

Публикация от Alexthunder (@alexthunder_vvo)

6 Июн 2018 в 9:02 PDT