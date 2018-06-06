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Самолет с разбитым носом сел в Техасе
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Самолет с разбитым носом сел в Техасе 

360tv.ru 33 минуты назад
Самолет авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, совершил аварийную посадку в городе Эль‐Пасо в западной части штата Техас. Об этом сообщил сайт Airline Ratings.
Судно попало в сильный ураган с грозой и получило серьезные повреждения в носовой части. Самолет совершал внутренний перелет из Сан-Антонио (штат Техас) в Финикс (штат Аризона).
Пассажиры рассказали, что лайнер начало трясти через 30 минут после вылета. За иллюминатором сверкали молнии, а град бил по воздушному судну. Напитки разливались между рядами, а люди доставали бумажные пакеты для укачивания.
Обошлось без пострадавших. Самолет получил сильные повреждения носовой части лайнера и лобового стекла. Двигатели и лопасти вентилятора остались целыми.
В конце мая сообщалось, что частный самолет разбился в Гондурасе. Судно летело из США. Пять человек пострадали, погибших не было.
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