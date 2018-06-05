Авиакомпания «РусЛайн» запустит регулярные рейсы Москва-Саратов с 7 июня

«С 7 июня 2018 г. маршрутная сеть авиакомпании „РусЛайн“ пополняется еще одним новым рейсом Москва Внуково )- Саратов », — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут выполняться шесть раз в неделю, время в пути составит 1 час 30 минут.