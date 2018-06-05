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Авиакомпания «РусЛайн» запустит регулярные рейсы Москва-Саратов с 7 июня
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Авиакомпания «РусЛайн» запустит регулярные рейсы Москва-Саратов с 7 июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
«С 7 июня 2018 г. маршрутная сеть авиакомпании „РусЛайн“ пополняется еще одним новым рейсом Москва (Внуково)-Саратов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты будут выполняться шесть раз в неделю, время в пути составит 1 час 30 минут.
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