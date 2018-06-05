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USGS: лава вулкана Килауэа сожгла десятки домов и испарила целое озеро
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USGS: лава вулкана Килауэа сожгла десятки домов и испарила целое озеро 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Новые излияния магмы из вулкана Килауэа сожгли еще несколько десятков домов в трех городках на его склонах и уничтожили соседнее с ними озеро, полностью испарив и «затопив» его раскаленными горными породами, сообщает Вулканическая обсерватория USGS.
Килауэа, один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов, в очередной раз проснулся в начале мая этого года и начал заливать окружающее пространство огромным количеством лавы. Она достаточно быстро достигла берегов океана, в результате чего произошла серия взрывов, засыпавшая окрестные поселения «стеклянным дождем» и породившая облака ядовитых испарений, насыщенных соляной кислотой.
Новые излияния магмы происходят практически каждый день. Несколько недель назад ее потоки достигли границ поселения Леилани-Эстейтс, расположенного на восточном склоне вулкана. Власти США эвакуировали 10 тысяч жителей этого городка и его окрестностей, пригрозив всем «отказникам» тюремными сроками и принудительным вывозом из опасной зоны.
Столь жесткие меры оправдали себя — на минувших выходных новые потоки лавы, поднявшиеся на Землю из восьмого жерла Килауэа, стерли с лица Земли один из крупнейших водоемов острова, озеро Грин, и несколько десятков домов, расположенных рядом с ним.
Озеро Грин, уничтожаемое лавой вулкана Килауэа
На этот раз пострадали не только остатки Леилани-Эстейтс, полностью отрезанные от остального мира двумя новыми потоками магмы, перерезавшими две главных дороги. Пострадали еще и два курортных поселка, Капохо и Уэкейшенлэнд, расположенные на восточной оконечности главного острова архипелага.
Лава, как отмечают ученые, уже достигла берегов залива Капохо, вызвав еще одну серию взрывов. Геологи строго не рекомендуют приближаться к побережью острова, так как взаимодействия лавы и воды продолжают насыщать ее токсичными соединениями, и наполнять воздух парами соляной кислоты и вулканическим смогом.
Как сообщает телеканал CNN, около дюжины жителей острова не прислушались к предупреждениям властей и оказались внутри огненной ловушки. Спасти их будет крайне сложно из-за разрушенной сети дорог и сложной метеорологической обстановки, однако власти острова пообещали предпринять все возможное для их эвакуации.
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