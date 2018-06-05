В 10 километрах от Кирова прошел смерч

4 июня 2018 года в нашем регионе прошли сразу два смерча — один в Даровском районе, а другой всего в 10-12 километрах от Кирова (в поселке Мурыгино ). Видео у себя на странице опубликовал житель Кирова, Евгений Дугин. Ураган прошел над Мурыгино, 4 июня. В паблике «Любительская метеорология в Кирове» пояснили, что это был самый маленький и распространенный вид торнадо — Rope tornado, или как его называют, веревочный. Особой опасности не представляет, только если напрямую не столкнуться с ним.

Смерч был зафиксирован в 18 часов. О пострадавших и погибших никакой информации нет.

Фото — gorodkirov.ru