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В 10 километрах от Кирова прошел смерч
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В 10 километрах от Кирова прошел смерч 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
4 июня 2018 года в нашем регионе прошли сразу два смерча — один в Даровском районе, а другой всего в 10-12 километрах от Кирова (в поселке Мурыгино). Видео у себя на странице опубликовал житель Кирова, Евгений Дугин. Ураган прошел над Мурыгино, 4 июня. В паблике «Любительская метеорология в Кирове» пояснили, что это был самый маленький и распространенный вид торнадо — Rope tornado, или как его называют, веревочный. Особой опасности не представляет, только если напрямую не столкнуться с ним.
Смерч был зафиксирован в 18 часов. О пострадавших и погибших никакой информации нет.
Фото — gorodkirov.ru
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