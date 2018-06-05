МАК констатировал снижение уровня безопасности полетов в СНГ

Уровень безопасности полетов в СНГ демонстрирует «устойчивую отрицательную динамику», говорится в новом

докладе

Абсолютный показатель состояния безопасности полетов по всем видам авиационных работ несколько лучше показателя 2016 года, однако относительный показатель безопасности по катастрофам в 2017 году в гражданской авиации государств-участников Соглашения оказался «наихудшим» за период с 2013 года, сказано в отчете.

Авторы доклада изучили ситуацию в 12 государствах Содружества. По их данным, в целом в СНГ в 2017 году произошло 58 авиапроисшествий (АП), в том числе 32 катастрофы, в 2016-м было 63 АП, в том числе 28 катастроф.

Таким образом число катастроф увеличилось, отмечают в МАК. Число погибших в катастрофах людей в 2016 году составило 74 человека, в 2017-м — 72 человека плюс два человека на земле.

По предварительной оценке, более 80% авиационных происшествий в СНГ в 2017 году произошли в результате «человеческого фактора», заключили в ведомстве. Продолжается тенденция к росту числа авиапроисшествий на легких и сверхлегких воздушных судах. В гражданской авиации в 2017 году отмечено три авиапроисшествия, когда пилоты выполняли полет в состоянии алкогольного опьянения.

Молдавии, Узбекистане и Армении. Больше всего авиационных происшествий — 39 (в том числе 20 катастроф) — за 2017-й год зафиксировали в России . Число погибших составило 51 человек. На Украине произошло восемь авиационных происшествий с семью погибшими, в Казахстане — семь с 11 жертвами, по одному инциденту произошло в Белоруссии

В коммерческой авиации имели место 29 АП, в том числе 14 катастрофы с гибелью 38 человек (кроме того, на земле погибли два человека).

В авиации общего назначения (АОН) произошло 29 АП, в том числе 18 катастроф, погибло 34 человека. Абсолютные показатели состояния безопасности полетов в АОН по АП несколько снизились, резюмируют в МАК. «В 2017 г. авиационные происшествия с ВС АОН составляют 50% от общего числа происшествий. По предварительной оценке, 75% АП с ВС АОН связаны с ошибками и нарушениями летного состава», — говорится в докладе.

В нем также отмечается, что в авиации общего назначения продолжается практика выполнения платных пассажирских перевозок. Однако «вопросы безопасности при подготовке и выполнении таких полетов по-прежнему не решаются».

По данным МАК, как и в предыдущие годы фиксируются случаи, когда пилоты не имеют пилотских свидетельств, либо квалификационных отметок о допуске к полетам на конкретном воздушном судне, а также действующих медицинских заключений о допуске к полетам, годами не проходят не медицинское освидетельствование.

Продолжают эксплуатироваться воздушные суда без сертификата или с просроченным сертификатом летной годности. К ремонту и ТО авиатехники допускаются люди, не имеющие соответствующей квалификации.

В результате в 2017 году в АОН произошло 29 авиапроисшествий, в том числе 18 катастроф. Погибли 34 человек. По предварительной оценке, 75% АП с ВС АОН связаны с ошибками и нарушениями летного состава, свидетельствуют в МАК.