«Автодор» отремонтирует 200 км на М-4 «Дон» в Тульской области к 2021 году

Так, в 2018 году предусмотрен ремонт на участках протяженностью 51 км (с 260 по 275 км и со 152 по 167 км в направлении движения из Москвы , а также со 173 км по 193 км по направлению в Москву), ремонт транспортной развязки на 200-м км и начало работ по капитальному ремонту на участке, проходящем по городу Богородицк

В 2019-2020 годах будут отремонтированы участки общей протяженностью 101 км. Кроме того, капитальный ремонт пройдет на 32 км альтернативного направления.

Участок автомобильной дороги М-4 «Дон», проходящий в границах Тульской области, имеет протяженность 260 км. Из них 200 км — прямой ход, который на протяжении 180 км является автомобильной дорогой первой технической категории, построенной в обход населенных пунктов, и 60 км — так называемая альтернатива, проходящая через города Богородицк и Ефремов. За 2014-2017 годы на трассе были проведены ремонтные работы на участках общей протяженностью 131 км.

Кроме того, в 2018 году начнется замена наземных пешеходных переходов на надземные на 273 км, 288 км и 295 км трассы. Их строительство завершится в 2019 году. Также четыре пешеходных перехода будут реконструированы в надземные, оставшиеся девять наземных до 2021 года включительно будут переустроены и станут более безопасными.

В 2019-2020 годах будет реализована реконструкция на участках с 211 км по 218 км, с 222 км по 225 км в направлении из Москвы общей стоимостью 4,8 млрд рублей. По итогам реконструкции эти участки будут доведены до категории I-Б, что означает разделение встречных потоков, четыре полосы движения, отсутствие пересечений со второстепенными дорогами в одном уровне, светофоров и наземных пешеходных переходов.

При этом часть работ отдадут малому и среднему бизнесу, стоимость контрактов с ними составляет 830 млн рублей. Проект реконструкции разбит на четыре этапа, тендеры по выбору исполнителей по ним состоятся в июне-июле 2018 года. Завершиться реконструкция должна в апреле-ноябре 2020 года.