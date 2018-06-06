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Гигантские трещины появляются на земле в Кении
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Гигантские трещины появляются на земле в Кении 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Жители Кении испуганы огромными трещинами на земле. Геологическую аномалию выявили на горном хребте Эльгейо. Здесь начали активно образовываться гигантские трещины длиной в десятки километров. В результате полностью разрушены оказались поселки Калваль, Каксгут и Кетигой. В настоящее время трещины продолжают распространяться, нанося местным жителям огромный урон. Каждый день кенийцы содрогаются от грохотов в земле, также они находят новые образования. Отмечается, что подобные расколы чреваты негативными последствиями для всей Земли.
Власти страны намерены провести масштабную эвакуацию граждан, которых планируют расположить на приближенных регионах, сообщает Vistanews.ru.
Ранее «Свободная пресса» писала, что большую воронку, наполненную белесоватой водой, обнаружили на пляже Ниццы. Ее диаметр пять метров, а глубина — два метра. Опасное место засыпали, но прежде провели необходимые геологические исследования. Мэр курортного города Кристиан Эстрози сообщил, что поводов для беспокойства нет, это природный феномен — произошел обвал почвы, вызванный подземными водами.
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