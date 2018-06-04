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Отправься в путешествие на Матуа: телеканал «Звезда» запустил игру, посвященную таинственному острову
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Отправься в путешествие на Матуа: телеканал «Звезда» запустил игру, посвященную таинственному острову 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пройдите игру и выясните, что случилось с экспедицией на таинственном острове Матуа.
Телеканал «Звезда» запустил online-игру, посвященную таинственному острову Матуа. Исследователи Экспедиционного центра Минобороны и Русского географического общества уже разгадали тайны японского гарнизона времен Второй мировой войны, теперь мы предлагаем разгадать их вам.
Начните путешествие на загадочный Матуа, не выходя из собственного дома. Прикоснитесь к нетронутой природе Тихого океана и Курил. Изучите затопленные у побережья Матуа корабли. Окунитесь в атмосферу необитаемого острова с его суровым климатом, уникальной экосистемой, бесконечными подземными тоннелями и впечатляющими артефактами.
В этом вам помогут заметки из журнала экспедиции, впечатляющие кадры, снятые телеканалом «Звезда», а также видеоэкскурсия по острову в формате 360°.
Для прохождения игры нажмите сюда.
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