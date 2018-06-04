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Число жертв свирепового вулкана в Гватемале возросло
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Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 25 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 25 человек. Ранее сообщалось о 300 пострадавших. По данным местных СМИ, много пропавших без вести, отмечает "Газета.Ru".
В зоне бедствия как минимум два миллиона человек. Жителей эвакуируют. В нескольких районах объявлен красный уровень тревоги. Вулкан всего в 40 километрах от столицы страны — там закрыт аэропорт.
Сложная ситуация и в городе Антигуа, это популярное туристическое место, где много памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
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