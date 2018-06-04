Число жертв свирепового вулкана в Гватемале возросло

Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 25

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 25 человек. Ранее сообщалось о 300 пострадавших. По данным местных СМИ, много пропавших без вести, отмечает "Газета.Ru"

В зоне бедствия как минимум два миллиона человек. Жителей эвакуируют. В нескольких районах объявлен красный уровень тревоги. Вулкан всего в 40 километрах от столицы страны — там закрыт аэропорт.