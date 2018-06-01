Пожар площадью 30 кв. м произошел в административном здании на востоке Москвы

«Поступило сообщение о возгорании в административном здании по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 26а. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что площадь возгорания составила 30 кв. м. Пожар был оперативно потушен», — отметил собеседник агентства, уточнив, что загорелся хозяйственный инвентарь.

Он добавил, что в результате пожара никто не пострадал.