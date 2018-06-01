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Двукратный олимпийский чемпион Ханю получил премию Народной славы Японии
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Двукратный олимпийский чемпион Ханю получил премию Народной славы Японии 

Чемпионат.com 58 минут назад
Японский фигурист Юдзуру Ханю был награждён премией Народной славы. Почётную награду двукратному олимпийскому чемпиону в мужском одиночном катании вручил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. ]«Благодарю всех, кто воспитывал и растил меня. Чувствую поддержку этих людей. А также чувствую, что за мной стояли люди, пострадавшие от цунами в нашем районе в 2011 году. Эта награда для них», — сказал спортсмен.
Ханю стал самым молодым лауреатом премии Народной славы. Предыдущий рекорд принадлежал дзюдоисту Ясухиро Ямаситу, который получил премию в 27 лет.
Премия была учреждена в 1977 году. В общей сложности её получили 26 человек.
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