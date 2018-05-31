В Петровском районе объявили режим ЧС из-за урагана

Саратовской области вчера, 30 мая, шквал оставил без электричества 7 населенных пунктов в трех районах.

Без света оказались дома в Базарно-Карабулакском, Петровском и Ивантеевском районах.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, в зону отключения попали 329 домов, в которых проживают 611 человек.

А в Петровском районе сегодня, 31 мая, даже ввели режим ЧС. Там ураганный ветер повредил 18 домов в селе Синенькие.

Глава муниципалитета Денис Фадеев лично осмотрел пострадавшие дома, собрал на месте профильные службы и жителей. на месте оперативное совещание. Оказалось, что в поселке повреждена рухнувшим деревом и газовая труба.