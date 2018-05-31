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В Петровском районе объявили режим ЧС из-за урагана
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В Петровском районе объявили режим ЧС из-за урагана 

Новости Саратова 28 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Саратовской области вчера, 30 мая, шквал оставил без электричества 7 населенных пунктов в трех районах.
Без света оказались дома в Базарно-Карабулакском, Петровском и Ивантеевском районах.
Как сообщили в областном ГУ МЧС, в зону отключения попали 329 домов, в которых проживают 611 человек.
А в Петровском районе сегодня, 31 мая, даже ввели режим ЧС. Там ураганный ветер повредил 18 домов в селе Синенькие.
Глава муниципалитета Денис Фадеев лично осмотрел пострадавшие дома, собрал на месте профильные службы и жителей. на месте оперативное совещание. Оказалось, что в поселке повреждена рухнувшим деревом и газовая труба.
Заместитель председателя областного правительства Василий Разделкин и прокуратура взяли ситуацию на карандаш, и сейчас члены спецкомиссии оценивают размеры ущерба.
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