Ещё
Циклон затопил одну из крупнейших пустынь в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

Циклон затопил одну из крупнейших пустынь в мире 

ТК «Звезда» 31 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Подобная аномалия не наблюдалась в течение последних 20 лет.
Циклон «Мекуну», внезапно пришедший на Аравийский полуостров, спровоцировал появление озер в пустыне Руб-эль-Хали, передает местный телеканал Al Arabiya.
В последний раз подобное явление наблюдалось 20 лет назад. Наибольшее количество осадкой пришлось на районы Эль-Хархир, Таблотен и Умм аль-Мелх. Там вода полностью скрыла дороги, что значительно затрудняет движение транспорта.
Пустыня располагается на территориях одновременно четырех государств — Саудовской Аравии, Йемена, Омана и ОАЭ. Это делает Руб-эль-Хали одной из самых больших песчаных пустынь на планете. Она же является одной из самых жарких и сухих пустынь.
ТК «Звезда»: последние новости
«Внуково» ввел новую схему движения автомобилей на время ЧМ-2018 Пожарные службы Хвойного филиала «Оборонлес» ликвидировали возгорание на площади 9,7 га в Мурманской области Спасатели Балтийского флота отрабатывают взаимодействие с литовскими и польскими коллегами по оказанию помощи терпящим бедствие на море
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе произошло новое ЧП123
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»285
Три страны решат судьбу нефти48
«Вел себя как настоящий бандит»24
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО125
Видео
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
12:15
Кабмин нашел решение проблемы с бензином
Экономика Рынки
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:45
Турецкий дворник спас женщину от избиения мужем
Происшествия Ближний Восток
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение