Циклон затопил одну из крупнейших пустынь в мире 

Подобная аномалия не наблюдалась в течение последних 20 лет.
Циклон «Мекуну», внезапно пришедший на Аравийский полуостров, спровоцировал появление озер в пустыне Руб-эль-Хали, передает местный телеканал Al Arabiya.
В последний раз подобное явление наблюдалось 20 лет назад. Наибольшее количество осадкой пришлось на районы Эль-Хархир, Таблотен и Умм аль-Мелх. Там вода полностью скрыла дороги, что значительно затрудняет движение транспорта.
Пустыня располагается на территориях одновременно четырех государств — Саудовской Аравии, Йемена, Омана и ОАЭ. Это делает Руб-эль-Хали одной из самых больших песчаных пустынь на планете. Она же является одной из самых жарких и сухих пустынь.