Циклон затопил одну из крупнейших пустынь в мире

Подобная аномалия не наблюдалась в течение последних 20 лет.

Циклон «Мекуну», внезапно пришедший на Аравийский полуостров, спровоцировал появление озер в пустыне Руб-эль-Хали, передает местный телеканал Al Arabiya.

В последний раз подобное явление наблюдалось 20 лет назад. Наибольшее количество осадкой пришлось на районы Эль-Хархир, Таблотен и Умм аль-Мелх. Там вода полностью скрыла дороги, что значительно затрудняет движение транспорта.