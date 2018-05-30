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В Псковской области дорожники приступают к ремонту участка автодороги Р-23
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В Псковской области дорожники приступают к ремонту участка автодороги Р-23 

АиФ Северо-запад 50 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступает к ремонтным работам на автомобильной дороге федерального значения Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Псковской области, сообщили в пресс-службе учреждения. Текущий ремонт развернется на участке с 202-го по 211-й километр, в районе деревни Феофилова Пустынь.
Дорожникам предстоит выполнить фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, укрепление обочин, нанести дорожную разметку из термопластика, установить дорожные знаки и сигнальные столбики.
В период ремонта, со 2 июня 2018 года, на участке федеральной автодороги будет вводиться реверсивное движение по половине проезжей части с ручным регулированием. Скорость движения транспорта в районе мест производства работ будет ограничена до 50 км/ч. Ремонт участка трассы Р-23 планируется завершить до середины сентября текущего года.
Отметим, в настоящее время в Псковской области продолжается капремонт трех участков автодороги Р-23: км 178 — км 202, протяженностью 23,1 км; км 283 — км 302 (1 этап), протяженностью 19,96 км; км 245 — км 280, протяженностью 35,5 км.
Работы на всех объектах завершатся в текущем году.
Напомним, что федеральная автомобильная дорога Р-23 протяженностью 545,598 км проходит по территориям Псковской и Ленинградской областей и обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Республику Беларусь и страны Прибалтики.
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