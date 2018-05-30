В Псковской области дорожники приступают к ремонту участка автодороги Р-23

Дорожникам предстоит выполнить фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, укрепление обочин, нанести дорожную разметку из термопластика, установить дорожные знаки и сигнальные столбики.

В период ремонта, со 2 июня 2018 года, на участке федеральной автодороги будет вводиться реверсивное движение по половине проезжей части с ручным регулированием. Скорость движения транспорта в районе мест производства работ будет ограничена до 50 км/ч. Ремонт участка трассы Р-23 планируется завершить до середины сентября текущего года.

Отметим, в настоящее время в Псковской области продолжается капремонт трех участков автодороги Р-23: км 178 — км 202, протяженностью 23,1 км; км 283 — км 302 (1 этап), протяженностью 19,96 км; км 245 — км 280, протяженностью 35,5 км.

Работы на всех объектах завершатся в текущем году.