Спасатели локализовали крупный пожар на складе с макулатурой на юго-востоке столицы 

Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве. Лаборатория по замерам воздуха не выявила опасных для населения показателей. Как сообщалось ранее, в Печатниках на Южнопортовой улице, 27 загорелся склад с макулатурой. К месту ЧП направили пожарный поезд и вертолет МЧС. Ситуация осложнялась тем, что макулатура находилась открытой площадке, а в городе сегодня ураганный ветер. Очевидцы выложили фотографии в соцсети. На них видно, как в районе ЧП в небо поднимаются черные столбы дыма. Движение в районе пожара затруднено до сих пор, сообщает служба трафика Авторадио.