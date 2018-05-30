Ещё
Спасатели локализовали крупный пожар на складе с макулатурой на юго-востоке столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У российского актера трагически погиб сын
У российского актера трагически погиб сын

Спасатели локализовали крупный пожар на складе с макулатурой на юго-востоке столицы 

Авторадио 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве. Лаборатория по замерам воздуха не выявила опасных для населения показателей. Как сообщалось ранее, в Печатниках на Южнопортовой улице, 27 загорелся склад с макулатурой. К месту ЧП направили пожарный поезд и вертолет МЧС. Ситуация осложнялась тем, что макулатура находилась открытой площадке, а в городе сегодня ураганный ветер. Очевидцы выложили фотографии в соцсети. На них видно, как в районе ЧП в небо поднимаются черные столбы дыма. Движение в районе пожара затруднено до сих пор, сообщает служба трафика Авторадио.
Авторадио: последние новости
Ураган оставил без энергоснабжения 200 населенных пунктов в 7-ми регионах России Последствия урагана устраняют в Нижнем Новгороде Ураган оставил без света 90 населенных пунктов Нижегородской области
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабченко опозорился до конца своих дней»186
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко135
Арестованные деньги Захарченко похищены337
Путин решил судьбу транзита газа через Украину85
У российского актера трагически погиб сын9
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
01:24
«Теперь Бабченко по-настоящему убьет его жена»
Интернет Общество
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
13:06
Украина атакует: активы «Газпрома» под угрозой
Компании Статьи
00:45
Арестованные деньги Захарченко похищены
Криминал Происшествия
01:38
«Убитый» Бабченко появился на публике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение