Ураган частично повредил здания нижегородского Кремля

В Нижнем Новгороде из‐за сильного урагана порядка 10 тысяч жителей остались без электричества. Об этом, как сообщает НИА «Нижний Новгород», заявил директор филиала «Нижновэнерго» Иван Клейменов на заседании правительства.

По его данным, отключено 20 линий электропередач. Ремонтные бригады перешли в режим повышенной готовности. «На данный момент сил и средств достаточно, но в случае необходимости, будем звать соседние регионы», — сказал Клейменов.

Шквальный ветер привел к частичным разрушениям Нижегородского кремля. Отмечается, что ураган сорвал крышу со стены комплекса между Ивановской и Белой башнями. Интернет-пользователи выкладывают в Сеть видео и фотографии последствий удара стихии.