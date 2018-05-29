Судно «Адмирал Владимирский» прибыло на Сицилию для участия в мероприятиях, посвященных 110-летию землетрясения в Италии

На Сицилии отмечают 110-ю годовщину участия эскадры Российского флота в ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе в 1908 году и спасении жителей города Мессина.

Лучшее место на причале в порту итальянской Мессины освобождают для российского корабля. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» Балтийского флота, прибывает для участия в памятных мероприятиях, посвященных одной из самых страшных трагедий в новой истории человечества — 110-й годовщине разрушительного землетрясения на Сицилии.

«У нас по-русски есть такое выражение, «Беда — чужой не бывает». Это значит, что традиционно душа русского человека открыта переживаниям, не дай Бог, бедам других людей. Всегда готовы на помощь, на самопожертвование», — рассказывает Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Италии Сергей Разов.

Утром 28 декабря 1908 года мощнейшие подземные толчки магнитудой восемь баллов сотрясают Сицилию. Русская эскадра находилась всего в 70-ти милях от Мессины — города, который находился в эпицентре землетрясения. Контр-адмирал Владимир Литвинов , командовавший отрядом русских кораблей, который в это время был в учебном походе, незамедлительно принимает решение идти на помощь пострадавшим.

Город лежал в руинах, во всей Мессине не осталось ни одного уцелевшего здания. Из-под завалов доносились плач и крики раненых, повсюду пылали пожары. Несмотря на продолжающиеся подземные толчки, наши матросы первыми приступили к разбору завалов. Русские моряки извлекли из-под завалов более двух тысяч человек. И на своих кораблях эвакуировали пострадавших в другие итальянские города.

Больше века прошло с той трагедии, унесшей жизни 80-ти тысяч человек, но на Сицилии с трепетом и благодарностью хранят память о русских моряках, которые первыми пришли на помощь.

«Жители города восприняли этот жест как помощь от ангелов, что пришли с моря. Ангелы с моря — так их стали называть тогда, и так мы их и называем до сих пор», — рассказал почетный консул РФ в Мессине Джованни Ричевуто.

Многие улицы Мессины названы в честь моряков Балтийской эскадры, на одной из городских площадей открыт мемориал. И пока живет память о подвиге русских спасателей — на Сицилии всегда будут рады Андреевскому флагу.