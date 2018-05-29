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В нескольких районах Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность
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В нескольких районах Волгоградской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 

ria34.ru 42 минуты назад
Фото: ria34.ru
Сотрудники МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности в нескольких районах Волгоградской области.
Как сообщили РИА34 в региональном спасательном ведомстве, 30 мая и 1 июня чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в Калачевском и Даниловском районах, а также в большинстве районов на востоке региона и в Волгограде.
— В большинстве районов западной половины и в отдельных районах восточной половины области ожидается высокая пожароопасность — четвертый класс горимости леса, — пояснили РИА34 в региональном МЧС. — Рекомендуем жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Также напоминаем, что с 5 мая в Волгоградской области установлен особый противопожарный режим.
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