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МЧС: в Прикамье порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду
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МЧС: в Прикамье порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Прикамцев снова предупреждают о сильном ветре. По данным Пермского гидрометцентра, погода в ближайшие дни будет облачной с прояснениями, возможны умеренные дожди, в отдельных районах — грозы. Порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду.
— Ветер южный, юго-западный, порывы 17-22 метров в секунду, — сообщают в ведомстве.
Спасатели рекомендуют жителям соблюдать простые правила: закрывать окна, выключать электроприборы. На улице не ходить рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах: соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Ранее МЧС предупреждало жителей Прикамья о заморозках. 29 и 30 мая в Перми температура воздуха упадет до 0… -2 градусов, по краю ожидается похолодание до -1… -3 градусов.
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