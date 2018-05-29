МЧС: в Прикамье порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду

Прикамцев снова предупреждают о сильном ветре. По данным Пермского гидрометцентра, погода в ближайшие дни будет облачной с прояснениями, возможны умеренные дожди, в отдельных районах — грозы. Порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду.

— Ветер южный, юго-западный, порывы 17-22 метров в секунду, — сообщают в ведомстве.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать простые правила: закрывать окна, выключать электроприборы. На улице не ходить рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах: соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.