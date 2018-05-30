Аэропорт Магнитогорска подтвердил, что нашел часть шасси самолета «ЮТэйр»

Авиакомпания «ЮТэйр» в понедельник сообщила, что при посадке во "Внуково" рейса из Магнитогорска обнаружилась проблема со стойкой шасси. В компании поясняли, что при взлете и посадке проблем с шасси не было, неисправность шасси обнаружилась при осмотре самолета в Москве , уже после заруливания на стоянку.

"Колесо, действительно, нашли у нас. В настоящее время специальная комиссия, в которую вошли представители Росавиации и транспортной прокуратуры, проводит расследование инцидента. По итогам комиссия сделает свое заключение, до этого времени делать какие-то выводы о том, что произошло, преждевременно", — сказал он.

Кирсанов отказался пояснить, работает ли уже комиссия на территории магнитогорского аэропорта.