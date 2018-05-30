Ещё
Аэропорт Магнитогорска подтвердил, что нашел часть шасси самолета «ЮТэйр»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Магнитогорска подтвердил, что нашел часть шасси самолета «ЮТэйр» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 31 канал
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая — РИА Новости. Колесо стойки шасси самолета авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс Магнитогорск-Москва, нашли в аэропорту вылета, сообщил РИА Новости в среду генеральный директор международного аэропорта «Магнитогорск» Евгений Кирсанов.
Авиакомпания «ЮТэйр» в понедельник сообщила, что при посадке во "Внуково" рейса из Магнитогорска обнаружилась проблема со стойкой шасси. В компании поясняли, что при взлете и посадке проблем с шасси не было, неисправность шасси обнаружилась при осмотре самолета в Москве, уже после заруливания на стоянку.
"Колесо, действительно, нашли у нас. В настоящее время специальная комиссия, в которую вошли представители Росавиации и транспортной прокуратуры, проводит расследование инцидента. По итогам комиссия сделает свое заключение, до этого времени делать какие-то выводы о том, что произошло, преждевременно", — сказал он.
Кирсанов отказался пояснить, работает ли уже комиссия на территории магнитогорского аэропорта.
РИА Новости: последние новости
На Кубе четыре человека погибли из-за шторма "Альберто" На Шри-Ланке число погибших из-за ливней увеличилось до 19 Глава Кубы оценил ущерб острову от шторма "Альберто"
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями62
Дикие доходы Михалкова поразили народ83
Истребители ЦВО подняли по тревоге97
Интернет-провайдеры повысят цены с лета350
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью20
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
01:00
Истребители ЦВО подняли по тревоге
Армия Войска
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
02:10
Disney закрыл любимое шоу Трампа из-за расизма
В мире Статьи
03:20
Как Крымский мост изменил жизнь людей
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение