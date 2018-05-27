Жители ряда населенных пунктов на Кубани остались без воды

Подача воды прекратилась в домах поселков Сенного, Юбилейного, Волна Революции, Приморского, Волна, Веселовка, Артющенко с 12:00. Это произошло из‐за устранения аварии на водоводе. Об этом сообщил «Кубаньводкомплекс».

В два часа дня без воды остались жители поселков Виноградного, Прогресс, Таманского, За Родину, Пересыпь, станиц Вышестеблиевской, Ахтанизовской.