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Жители ряда населенных пунктов на Кубани остались без воды
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Жители ряда населенных пунктов на Кубани остались без воды 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Подача воды прекратилась в домах поселков Сенного, Юбилейного, Волна Революции, Приморского, Волна, Веселовка, Артющенко с 12:00. Это произошло из‐за устранения аварии на водоводе. Об этом сообщил «Кубаньводкомплекс».
В два часа дня без воды остались жители поселков Виноградного, Прогресс, Таманского, За Родину, Пересыпь, станиц Вышестеблиевской, Ахтанизовской.
Стало известно, что энергетики за два часа полностью восстановили электроснабжение в Якутске. Там утром в воскресенье без света остались свыше 50 тысяч человек.
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