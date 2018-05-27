Йемен бомбили дважды за сутки, есть погибшие

Жертвами авиаударов по зданию йеменской нефтяной компании в городе Сане стали пять человек. Кроме того 12 получили различные ранения. Среди пострадавших есть женщины и дети.

РИА «Новости». «Самолеты коалиции нанесли два авиаудара по зданию нефтяной компании на улице Ситтин на юге Саны, в результате чего в здании вспыхнул пожар. Погибли пять человек, в том числе одна женщина, и 12 человек, включая детей, получили ранения», — цитирует свой источник в силах безопасности Йемена

А позже местные СМИ сообщили о запуске ракет по правительственным войскам, расположенным на западе страны. Подробности этого инцидента пока неизвестны.