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Йемен бомбили дважды за сутки, есть погибшие
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Йемен бомбили дважды за сутки, есть погибшие 

Свободная пресса 22 минуты назад
Жертвами авиаударов по зданию йеменской нефтяной компании в городе Сане стали пять человек. Кроме того 12 получили различные ранения. Среди пострадавших есть женщины и дети.
«Самолеты коалиции нанесли два авиаудара по зданию нефтяной компании на улице Ситтин на юге Саны, в результате чего в здании вспыхнул пожар. Погибли пять человек, в том числе одна женщина, и 12 человек, включая детей, получили ранения», — цитирует свой источник в силах безопасности Йемена РИА «Новости».
А позже местные СМИ сообщили о запуске ракет по правительственным войскам, расположенным на западе страны. Подробности этого инцидента пока неизвестны.
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