Во Флориде ввели ЧП в ожидании урагана Альберто

Во Флориде ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана Альберто

Власти штата Флорида объявили в субботу о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропического урагана Альберто. Об этом сообщил губернатор штата Рик Скотт в своем Twitter.

"Этим утром я подписал указ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность Национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости", — написал он.

По данным Национального цента по наблюдению за ураганами, Альберто принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер. В этой связи метеорологи предупреждают о возможных подтоплениях. Сейчас центр урагана находится в районе Кубы

Американского побережья он достигнет вечером в воскресенье, к этому времени он уже потеряет часть своей силы. Но уже в субботу его влияние будет ощущаться во Флориде.