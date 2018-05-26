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Во Флориде ввели ЧП в ожидании урагана Альберто
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Во Флориде ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана Альберто 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Власти штата Флорида объявили в субботу о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропического урагана Альберто. Об этом сообщил губернатор штата Рик Скотт в своем Twitter.
"Этим утром я подписал указ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность Национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости", — написал он.
По данным Национального цента по наблюдению за ураганами, Альберто принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер. В этой связи метеорологи предупреждают о возможных подтоплениях. Сейчас центр урагана находится в районе Кубы.
Американского побережья он достигнет вечером в воскресенье, к этому времени он уже потеряет часть своей силы. Но уже в субботу его влияние будет ощущаться во Флориде.
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