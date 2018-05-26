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В Санкт-Петербурге на «Балтийском заводе» произошел пожар
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В Санкт-Петербурге на «Балтийском заводе» произошел пожар 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает МЧС Санкт-Петербурга, в 9 часов на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на территории ОАО «Балтийский завод». Возгорание произошло в одном из зданий, в котором располагался столярный цех.
Площадь пожара в доме 2, расположенного по 27-ой линии Васильевского острова составила 1800 квадратных метров. Спустя полчаса после прибытия 44 сотрудников МЧС и десяти единиц техники, пожар был локализован.
Данными о погибших или пострадавших на момент публикации «ФедералПресс» не располагает.
«Балтийский завод» является одним из ведущих судостроительных предприятий нашей страны. За свою историю, с 1856 года, он произвел множество суден, в том числе «Орлан», «Петр Великий», «Сибирь».
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