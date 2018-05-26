Малайзия может возобновить поиски Boeing

Малайзия может возобновить поиски пропавшего Boeing

Малайзия , возможно, возобновит поиски самолета Boeing 777-200, выполнявшего рейс MH370 и пропавшего в марте 2014 года в Индийском океане. Об этом сообщил в субботнем интервью газете Australian авторитетный малайзийский политик Анвар Ибрагим, который, как ожидается, может занять в будущем пост премьер-министра страны.

По его словам, правительство вернется к изучению данных за 7 и 8 марта 2014 года, собранных радарами и системами слежения диспетчеров аэропорта, ВВС страны и компании "Малайзийские авиалинии", которые не сумели быстро поднять тревогу по поводу того, что авиалайнер изменил курс и пропал.

"Это наша информация, изучение которой мы можем продолжить, — пояснил Анвар Ибрагим. — Затем мы, возможно, вновь установим связи с международными партнерами, и я не исключаю, что в будущем поиски возобновятся".

По его словам, "все будет зависеть от результатов внутреннего расследования".

Поиски завершатся 29 мая

Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. В ходе продолжавшихся почти три года международных поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было.

В начале 2017 года поиски были приостановлены, тем не менее министры транспорта Китая , Малайзии и Австралии объявили, что их можно будет возобновить "в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета".

В январе нынешнего года правительство Малайзии заключило контракт с американской компанией Ocean Infinity о проведении новых поисковых работ в районе, расположенном севернее зоны прежних поисков. Однако эти поиски также не приносят результатов, и в минувшую среду министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук объявил, что 29 мая они будут завершены.