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Тропический шторм «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии
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Тропический шторм «Мекуну» движется в сторону Саудовской Аравии 

Мир24 1 час назад
Остров Сокотра, расположенный в 100 километрах к югу от берегов Йемена, оказался во власти тропического шторма «Мекуну». В результате удара стихии пять человек погибли, около 40 считаются пропавшими без вести. Из района бедствия эвакуировали десятки человек. Об этом сообщает ТАСС.
«Мекуну» пришел на остров еще вечером 23 мая. Были затоплены поселения, расположенные рядом с берегом. После порывистый ветер и проливной дождь разрушили дороги. Лодки и катера, которые местные жители использовали в качестве транспорта, ушли под воду.
Сейчас шторм движется в сторону Саудовской Аравии — под ударом провинция Дофар. Власти Омана приняли все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия «Мекуну».
Несколько дней назад не менее 15 человек погибли в результате сильных ливней на северо-западе Сомали. Обильные осадки были вызваны тропическим циклоном «Сагар». По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число пострадавших от циклона насчитывает десятки тысяч человек.
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