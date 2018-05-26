Страшный пожар в Красноярске: погибли четыре человека 

Четыре человека сгорели в жилом доме в Красноярске. Пожар произошел в Октябрьском районе города. Возгорание случилось в одноэтажном деревянном доме. По предварительным данным, в огне погибли трое взрослых и один ребенок.
В настоящее время на месте пожара работают сотрудники экстренных служб и МЧС. Устанавливаются причины трагедии, сообщает Life.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что пятеро взрослых и один ребенок стали жертвами пожара в приморском Уссурийске. Тела четырех женщин и ребенка обнаружили во время тушения жилого дома. Еще один взрослый скончался в больнице — он выпрыгнул с балкона во время пожара, спасти его не удалось.
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