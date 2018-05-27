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Почти 20 самолетов не могут вылететь из столичных аэропортов
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Почти 20 самолетов не могут вылететь из столичных аэропортов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Во Внукове задержан один рейс, и два — отменены.
Почти 20 самолетов отменено и задержано в аэропортах столичного авиаузла.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 11:20 по московскому времени, в аэропорту Домодедово задержаны пять рейсов и два — отменены. Во Внукове задержан один рейс, и два — отменены.
В свою очередь, из аэропорта Шереметьево из-за задержки рейса не могут вылететь девять самолетов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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