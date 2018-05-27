Почти 20 самолетов не могут вылететь из столичных аэропортов

Во Внукове задержан один рейс, и два — отменены. Почти 20 самолетов отменено и задержано в аэропортах столичного авиаузла. Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 11:20 по московскому времени, в аэропорту Домодедово задержаны пять рейсов и два — отменены. Во Внукове задержан один рейс, и два — отменены. В свою очередь, из аэропорта Шереметьево из-за задержки рейса не могут вылететь девять самолетов. Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов: ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 15 самолетов не могут покинуть пределы столичных аэропортов Москва готова принять болельщиков