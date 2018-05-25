Девять человек спаслись от огня в Белогорске

Амурской области экстренные службы спасли от огня в квартире четырех человек, живущих этажом выше и эвакуировали еще пятерых жильцов. Инцидент произошел в Белогорске в жилом доме, сообщает телеканал «360».

Спасатели прибыли на Никольское шоссе. Там горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. На месте работали семь человек и две единицы техники, а также дежурная смена спасателей города в составе трех человек и одной единицы техники.

На момент их прибытия квартира горела открытым пламенем. Звеном газодымозащитной службы были спасены четыре человека, живущие этажом выше, двое из которых — дети. Еще пятерых человек эвакуировали.

Спустя восемь минут пожар был ликвидирован. На снимках видно, что квартира повреждена огнем по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются.