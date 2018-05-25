Выходные порадуют солнцем, но не теплом

В последние майские выходные центральные и северные регионы Европейской России окажутся под влиянием антициклона, с характерной для него солнечной и сухой погодой.

Однако в южных регионах атмосферный фронт продолжит провоцировать кратковременные ливневые дожди с грозами, в субботу в горах Кавказа местами сильные с градом.

Как сообщает Центр погоды ФОБОС, в Москве осадков не ожидается, но будет немного облачно, температура воздуха составит ночью +6…+8°, по области возможны заморозки, днем ожидается около +20…+22°. В Санкт-Петербурге осадков не будет, в субботу +22…+24°, в воскресенье — +19…+21°.

В Воронеже в выходные около +20°, без осадков. В Нижнем Новгороде в субботу солнечно и сухо, и до +17…+19°. В воскресенье атмосферный фронт принесет небольшие дожди, а температура успеет на подрасти на пару градусов.

Симферополе в субботу возможна кратковременная гроза, и +25…+27°, в воскресенье вероятность дождей минимальна, но не выше +23…+25°.

Кратковременные дожди пройдут в Ростове-на-Дону в субботу, днем +22…+24°, в воскресенье без осадков и +23…+25°.

Краснодаре в субботу кратковременные дожди, грозы, после полудня +24…+26°, в воскресенье без существенных осадков, днем ожидается +25…+27°.

Сочи в выходные прошумят короткие грозовые дожди, ограничивая прогрев до +23…+25°.

Урал в выходные окажется на пути холодного атмосферного фронта, который принесет дожди, грозы и ветер.

В субботу воздух успеет прогреться в Екатеринбурге Челябинске до +17…+19°, однако в воскресенье похолодает до +12…+14°.

Погоду на юге Западной Сибири в субботу будет формировать ненастный циклон, который станет причиной кратковременных дождей. В субботу на севере и западе региона возможен мокрый снег, в воскресенье не исключены грозы.

В субботу в Новосибирске — +16…+18°, в Омске — +11…+13°, в воскресенье в Новосибирске — +13…+15°, в Омске — +15…+17°.