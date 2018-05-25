По меньшей мере 49 человек погибли в результате кораблекрушения в ДРК

Браззавиль , 25 мая / Синьхуа / — По сообщениям из Киншасы , местные власти Демократической Республики Конго /ДРК/ в четверг подтвердили, что в среду вечером в результате кораблекрушения на северо-западе страны погибли по меньшей мере 49 человек. Инцидент произошел на притоке реки Конго в провинции Чуапа. Заместитель губернатора провинции Мбойо Илука сообщил корр. Синьхуа, что причины инцидента выясняются, на место происшествия уже направились следователи. В ДРК множество рек и озер. Водный транспорт — основное средство передвижения местных жителей. Из-за плохого состояния судов и перегруженности в стране часто происходят кораблекрушения. —0—