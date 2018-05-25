В Йемене из-за циклона погибли 18 человек 

Тропический циклон «Мекуну» обрушился на йеменский остров Сокотра в Индийском океане, вызвав паводок и сель в горах, в результате чего 18 человек погибли.
Более 200 семей были вынуждены эвакуироваться, передает «Синьхуа».
Из-за циклона также затонули 4 судна, многие автомобили были смыты паводком, связь с большей частью острова прервана.
Сокотра — архипелаг из четырёх островов и двух скал в Индийском океане у побережья Сомали, примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. В состав архипелага входят три обитаемых острова (Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха), необитаемый остров Дарса, а также скалы Сабуния и Каль-Фираун.