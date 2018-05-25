Ещё
В Йемене из-за циклона погибли 18 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Йемене из-за циклона погибли 18 человек 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Тропический циклон «Мекуну» обрушился на йеменский остров Сокотра в Индийском океане, вызвав паводок и сель в горах, в результате чего 18 человек погибли.
Более 200 семей были вынуждены эвакуироваться, передает «Синьхуа».
Из-за циклона также затонули 4 судна, многие автомобили были смыты паводком, связь с большей частью острова прервана.
Сокотра — архипелаг из четырёх островов и двух скал в Индийском океане у побережья Сомали, примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. В состав архипелага входят три обитаемых острова (Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха), необитаемый остров Дарса, а также скалы Сабуния и Каль-Фираун.
Национальная Служба Новостей: последние новости
На Ладоге испытывают «Ураган» Россиян на борту самолета разбившегося на Кубе не было Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные испытания России, обещание Путина и другие события дня29
Кандидатура №1: Шойгу нашли заместителя82
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир573
Григорьев-Аполлонов рассказал о семейной драме10
Россия потребовала от Британии извинений173
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение