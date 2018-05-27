МЧС отметило сокращение числа происшествий в Подмосковье

"С 2015 года наблюдается снижение количества происшествий — если в 2015 их число составляло больше 16 тысяч, в 2016 — 15,3 тысячи, в 2017 — 13 тысяч. Соответственно происходит снижение и количества пострадавших и погибших", — сказал он.

Глава областного управления добавил, что на 6% снизилось количество техногенных происшествий, на 17,2% — количество погибших. Примерно восемь тысяч надзорно-профилактических мероприятий было проведено в области в 2017 году.

"В настоящее время на территории области расположено более 95 тысяч объектов защиты — за 2017 год было проверено около семи тысяч, в результате которых выявлено порядка 25 тысяч нарушений, надо отметить, что около 23 тысяч из этих нарушений уже устранены", — подчеркнул Полетыкин.