«Ростелеком» внедрил в Горно-Алтайске единую систему защиты от ЧП

НОВОСИБИРСК , 25 мая. / ТАСС /. «Ростелеком» по поручению правительства республики Алтай установил в Горно-Алтайске единую комплексную защиту населения и инфраструктуры от природных, техногенных и криминогенных рисков. Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» запущен в промышленную эксплуатацию, сообщили ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе «Ростелеком» в Сибири.

"Комплекс объединил в единое информационное поле дежурно-диспетчерские, экстренно-оперативные службы и предприятия муниципального хозяйства Горно-Алтайска. АПК оперативно отрабатывает обращения граждан, анализирует системы мониторинга, обеспечивает прогноз, предупреждение и контроль за устранением последствий кризисных ситуаций и происшествий. В комплекс также интегрированы системы контроля работы отопления, уличного освещения, наружное видеонаблюдение и мониторинг транспортных средств", — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что для информирования жителей в городе установлен пункт уличного оповещения, также голосовым оповещением оборудованы 120 домофонов в 31 многоквартирном доме, где живут почти 10 тыс. человек. «Горно-Алтайск получил серьезный ресурс для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть регион: землетрясения, пожары, аварии на объектах коммунального хозяйства. Если процесс станет необратимым, благодаря „Безопасному городу“ мы успеем оповестить жителей и экстренные службы, чтобы избежать гибели людей и ликвидировать последствия», — отметил начальник ГУ МЧС по республике Андрей Бурлаков

В свою очередь глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова подчеркнула уникальность программного продукта, отметив, что АПК моделирует и прогнозирует развитие чрезвычайной ситуации, предлагает сценарии реагирования, при которых риски минимальны.

На территории Горно-Алтайска, где проживает 64 тыс. человек, действуют пост мониторинга уровня воды и метеообстановки, сейсмопост, 15 камер интеллектуального видеонаблюдения, две камеры лесопожарного мониторинга.