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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Новой Зеландии
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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Новой Зеландии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Задымление в салоне самолета австралийской авиакомпании Qantas заставило экипаж вернуть борт в аэропорт вылета. Лайнер экстренно приземлился в новозеландском Окленде, сообщает телеканал «360».
Как пояснил представитель авиакомпании, Boeing 737 находился на высоте около 900 метров, когда пилоты развернули воздушное судно.
К самолету выслали экстренные службы. На взлетно-посадочную полосу приехали 14 пожарных машин.
В Qantas уточнили, что после осмотра лайнера инженеры нашли источник дыма. Он шел из неисправной печи на кухне, которая расположена в передней части самолета.
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