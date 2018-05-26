Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Новой Зеландии

Задымление в салоне самолета австралийской авиакомпании Qantas заставило экипаж вернуть борт в аэропорт вылета. Лайнер экстренно приземлился в новозеландском Окленде, сообщает телеканал «360».

Как пояснил представитель авиакомпании, Boeing 737 находился на высоте около 900 метров, когда пилоты развернули воздушное судно.

К самолету выслали экстренные службы. На взлетно-посадочную полосу приехали 14 пожарных машин.

В Qantas уточнили, что после осмотра лайнера инженеры нашли источник дыма. Он шел из неисправной печи на кухне, которая расположена в передней части самолета.