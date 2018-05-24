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В Якутии объявили режим ЧС из-за паводка
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В Якутии объявили режим ЧС из-за паводка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха
Власти Среднеколымского улуса в Якутии в четверг объявили на территории района режим ЧС в связи с ледоходом и паводком на реке Колыма, сообщается на сайте министерства охраны природы региона.
По данным МЧС, на реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Нижняя кромка наблюдается в 110 километрах выше населенного пункта Среднеколымск Серднеколымского района, верхняя кромка находится в 65 километрах выше поселка Зырянка Верхнеколымского района. Протяженность ледохода составляет 296 километров. За сутки ледоход продвинулся на 126 километров.
У Среднеколымска уровень составляет 828 сантиметров при критических 1200 сантиметров, густой ледоход. У Зырянки уровень воды составляет 715 сантиметров при критических 770 сантиметрах, подтоплена взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Прогнозируется рост уровня воды.
"В Среднеколымском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации", — сообщается на сайте.
Отмечается, что на утро четверга у села Березовка (на реке Березовка, правый приток Колымы) уровень воды поднялся до 1003 сантиметра (на три сантиметра выше критического).
В четверг в администрации района состоялось заседание комиссии по ЧС под руководством министра охраны природы Якутии Сахамина Афанасьева. После совещания рабочая группа вылетит в село Аргахтах на реке Алазея для обследования ледовой обстановки на Колыме.
Ранее сообщалось, что из-за паводка в Якутии пострадало более 30 поселков, на восстановление после паводка региону необходимо около 800 миллионов рублей. На территории республики объявлен режим ЧС федерального уровня.
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