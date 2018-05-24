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Китай поторопил Японию и Южную Корею с переговорами по зоне свободной торговли
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Китай поторопил Японию и Южную Корею с переговорами по зоне свободной торговли 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Представитель министерства коммерции КНР заявил, что власти страны надеются на скорейшие переговоры по зоне свободной торговли с Республикой Корея и Японией, передает Reuters.
Новость дополняется.
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